Мойес возглавил "Вест Хэм"

Известный шотландский тренер Дэвид Мойес стал наставником "Вест Хэма", сообщает BBC.

По сведениям издания, стороны договорились о сотрудничестве в понедельник, а уже сегодня новый рулевой "молотобойцев" приступит к своим обязанностям.

На этом посту Мойес сменил уволенного накануне Славена Билича. По итогам 11 туров "Вест Хэм" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 9 очков.

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