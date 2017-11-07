Мойес возглавил "Вест Хэм"

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Мойес возглавил "Вест Хэм"

Известный шотландский тренер Дэвид Мойес стал наставником "Вест Хэма", сообщает BBC.

По сведениям издания, стороны договорились о сотрудничестве в понедельник, а уже сегодня новый рулевой "молотобойцев" приступит к своим обязанностям.

На этом посту Мойес сменил уволенного накануне Славена Билича. По итогам 11 туров "Вест Хэм" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 9 очков. 

Не пропустите: Билич заработал 2,3 миллиона евро на увольнении из "Вест Хэма". | http://soccernews.ru

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