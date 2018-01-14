Мойес: "Я думаю, что зимнее трансферное окно можно сократить до одной недели"



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что зимнее трансферное окно должно быть уменьшено.

"Я думаю, что нам нужно что-то изменить. Нам не нужен целый месяц зимой на трансферы. Думаю, что зимнее трансферное окно можно сократить до одной недели. Это поможет ускорить переговоры и сделает их проще. Клубы будут стараться максимально быстро провернуть сделки. А если не успели, то значит, не успели", - приводит слова Мойеса Evening Standard.

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