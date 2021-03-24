Мойсе Кин не поможет сборной Италии в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022

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Форвард ПСЖ и сборной Италии Мойсе Кин был вынужден покинуть расположение национальной команды и не сможет выйти на поле в мартовских матчах отборочного этапа к Чемпионату Мира 2022, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

"Моисе Кин покинет команду и вернется в Париж из-за переутомления", - сказано в сообщении.

По этой причине 21-летний нападающий пропустит матчи сборной Италии против Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

В текущем сезоне Кин провел 29 поединков в составе ПСЖ. На его счету 15 голов и одна результативная передача.