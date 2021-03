Мойсе Кин не поможет сборной Италии в мартовских матчах отбора на ЧМ-2022

Фото: Твиттер @sudpresseonline

Форвард ПСЖ и сборной Италии Мойсе Кин был вынужден покинуть расположение национальной команды и не сможет выйти на поле в мартовских матчах отборочного этапа к Чемпионату Мира 2022, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

"Моисе Кин покинет команду и вернется в Париж из-за переутомления", - сказано в сообщении.

Moise #Kean will leave the squad and return to Paris due to fatigue.#WCQ #Qatar2022 #VivoAzzurrohttps://t.co/q26FGpMu0i