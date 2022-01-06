Мойсе Кин не вернётся в ПСЖ: названа причина

Фото инстаграм Мойсе Кина

Обмен нападающего "Ювентуса" Мойсе Кина на форварда ПСЖ Мауро Икарди не состоится.

По информации Le Parisien, сделка невозможна из-за правил ФИФА.

Итальянец уже заигран в текущем сезоне за "Эвертон" и "Ювентус", поэтому не имеет права до лета выступать за ещё одну команду.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 20 матчей и забил пять голов. На счету 21-летнего Кина четыре забитых мяча в 20 поединках за "Ювентус".

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