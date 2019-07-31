Мойсе Кин отказал "Арсеналу" из-за тренера

Теги ювентусарсенал лондонэвертонмойсе кинунаи эмеритрансферы

Мойсе Кин отказал "Арсеналу" из-за тренера

Лондонский "Арсенал" проявлял предметный интерес к нападающему "Ювентуса" Мойсе Кину, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" были готовы удовлетворить финансовые требования туринского клуба.

Однако "Арсеналу" не удалось договориться с  самим футболистом. 19-летний итальянец ответил отказом на поступившее предложение.

Дело в том, что главный тренер финалиста Лиги Европы Унаи Эмери не смог гарантировать Кину место в основе.

В этом плане более выгодные условия форварду предложил "Эвертон", пообещавший ему ключевую роль на поле.

Не пропустите: "Ювентус" и "Эвертон" согласовали сумму трансфера нападающего Мойсе Кина. | http://soccernews.ru
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