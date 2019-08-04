Мойсе Кин перешел в "Эвертон"
Нападающий "Ювентуса" Мойсе Кин перешел в "Эвертон". Об этом английский клуб сообщил на своем сайте.
19-летний форвард подписал пятилетний контракт с клубом. "Эвертон" заплатил туринцам около 30 миллионов евро. У "Ювентуса" будет возможность выкупить футболиста 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Кин участвовал в 13 матчах за "Юве", забив 6 голов и отдав 1 ассист.
А еще: Стали известны детали перехода Кина из "Ювентуса" в "Эвертон"| http://soccernews.ru
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|Манчестер Сити
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|38
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|Челси
|38
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|4
|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|7
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|54
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|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
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|Борнмут
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|Бернли
|38
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Фулхэм
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