Экс-игрок "Ювентуса" Мойсе Кин прокомментировал свой переход в "Эвертон". Об этом сообщает ВВС.

"Горжусь тем, что я теперь игрок "Эвертона". Для меня честь носить футболку этой команды. Буду оставлять все силы на поле.

Я перешел в эту команду так как думаю, что мы идем с ней в одну сторону. Это хороший клуб. У команды много амбиций", - сказал Кин.

19-летний форвард подписал пятилетний контракт с клубом. "Эвертон" заплатил туринцам около 30 миллионов евро. У "Ювентуса" будет возможность выкупить футболиста 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кин участвовал в 13 матчах за "Юве", забив 6 голов и отдав 1 ассист.

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