Мойсе Кин заразился коронавирусом

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Мойсе Кин заразился коронавирусомФорвард ПСЖ Мойсе Кин сдал положительный тест на коронавирус. Результат пришел сегодня утром.

Футболист не полетел с командой на матч 28-го тура Лиги 1 против "Бордо". Нападающий будет вынужден соблюдать ковидный протокол и находится на самоизоляции.

Таким образом, игрок рискует пропустить не только матч против "Бреста в Кубке Франции 6 марта,но и ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны", который пройдет 10 марта в Париже.

В текущем сезоне Лиги 1 21-летний форвард сыграл за ПСЖ в 19 матчах. На его счету 11 забитых мячей.

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