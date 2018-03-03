Мойя в дебютном матче за "Реал Сосьедад" сделал больше сейвов, чем в любой другой игре этого сезона в составе "Атлетико"

Вратарь Мигель Анхель Мойя дебютировал за "Реал Сосьедад" в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Бетиса".

В этом поединке 33-летний страж ворот, перешедший несколько дней назад из "Атлетико", четыре раз спас свою новую команду от пропущенного гола.

Как сообщает Opta, Мойя в дебютном матче за "Реал Сосьедад" сделал больше сейвов, чем в любой другой игре этого сезона в составе "матрасников". | http://soccernews.ru