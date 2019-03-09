Мойзе Кин помог "Ювентусу" разгромить "Удинезе" (видео голов)

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Мойзе Кин помог "Ювентусу" разгромить "Удинезе" (видео голов)

"Ювентус" разгромил "Удинезе" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии.

Дубль в матче оформил 19-летний нападающий Мойзе Кин. Единственным голом в состове гостей отличился форвард гостей Кевин Лазанья.

"Ювентус" - "Удинезе" - 4:0

Голы: Кин, 11 - 1:0, Кин, 39 - 2:0, пенальти Джан, 67 - 3:0, Матюиди, 71 - 4:0, Лазанья, 84 - 4:1.

"Ювентус": Шченсны, Бардзальи (Бонуччи, 25), Касерес, Ругани, Алекс Сандро, Джан, Спинаццола, Матюиди (Дибала, 72), Бентанкур, Бернардески, Кин (Николусси-Кавилья, 80).

 "Удинезе": Муссо, Ларсен, Зегелар, Уилмот (Лазанья, 46), тер Авест (Сандро, 62), Трост-Эконг, де Пауль, Нюйтинк (Опоку, 25), Пуссетто, Де Майо, Фофана.

"Ювентус", набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, "Удинезе" с 25 баллами расположился на 15 месте. 

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Комментарии

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