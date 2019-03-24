Мойзе Кин стал вторым в списке самых молодых авторов голов за сборную Италии

Теги италиянорвегияювентусмойсе кинстатистика

Мойзе Кин стал вторым в списке самых молодых авторов голов за сборную Италии

В рамках первого тура квалификации Евро-2020 сборная Италии на своём поле победила Финляндию со счётом 2:0.

Второй гол в этом матче забил форвард туринского "Ювентуса" Мойзе Кин. Это дебютное взятие ворот для юного футболиста в составе национальной команды.

Таким образом, нападающий "старой синьоры" стал вторым в списке самых молодых игроков, которым удалось отличиться за "Скуадру Адзурру".

Кин огорчил норвежцев в возрасте 19 лет и 23 дней. Рекорд принадлежит Бруно Николю, который в 1958 году забил за сборную Италии в 18 лет и 258 дней.

Не пропустите: Серхио Рамос забил за сборную Испании в пятом матче подряд. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Казахстан - Россия: анонс и прогноз второго матча команды Черчесова в отборе на Евро-2020

Казахстан - Россия: анонс и прогноз второго матча команды Черчесова в отборе на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Сассуоло Сассуоло 28 32
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 28 11
Полная таблица

топ-5 тегов