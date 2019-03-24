Мойзе Кин стал вторым в списке самых молодых авторов голов за сборную Италии
В рамках первого тура квалификации Евро-2020 сборная Италии на своём поле победила Финляндию со счётом 2:0.
Второй гол в этом матче забил форвард туринского "Ювентуса" Мойзе Кин. Это дебютное взятие ворот для юного футболиста в составе национальной команды.
Таким образом, нападающий "старой синьоры" стал вторым в списке самых молодых игроков, которым удалось отличиться за "Скуадру Адзурру".
Кин огорчил норвежцев в возрасте 19 лет и 23 дней. Рекорд принадлежит Бруно Николю, который в 1958 году забил за сборную Италии в 18 лет и 258 дней.
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|28
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|Интер Милан
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|28
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|9
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|Фиорентина
|28
|37
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|Удинезе
|27
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|Болонья
|28
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|Кьево
|28
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