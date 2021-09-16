Мойзе Кин высказался по поводу ухода Роналду из "Ювентуса"

Теги мойсе кинкриштиану роналдуювентус

Мойзе Кин высказался по поводу ухода Роналду из "Ювентуса"Фото: инстаграм Кина/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Мойзе Кин поделился мнением об уходе форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Я чувствую ответственность за то, что на мне футболка "Ювентуса". Нет никакого давления из-за того, что я должен заменить Роналду. Я просто хочу помочь команде, в которой я вырос и пережил хорошие времена", — цитирует Кина Football Italia.

Напомним, что Роналду перешел в "МЮ" за 15 миллионов евро, подписав контракт по формуле 2+1.

Также не пропустите: Ибрагимович может не сыграть в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд - лучший футболист августа в Бундеслиге

Холанд - лучший футболист августа в Бундеслиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов