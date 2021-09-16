Мойзе Кин высказался по поводу ухода Роналду из "Ювентуса"

Фото: инстаграм Кина/Автор неизвестен

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Мойзе Кин поделился мнением об уходе форварда Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Я чувствую ответственность за то, что на мне футболка "Ювентуса". Нет никакого давления из-за того, что я должен заменить Роналду. Я просто хочу помочь команде, в которой я вырос и пережил хорошие времена", — цитирует Кина Football Italia.

Напомним, что Роналду перешел в "МЮ" за 15 миллионов евро, подписав контракт по формуле 2+1.

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