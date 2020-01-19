Мозес близок к переходу в "Интер"

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Мозес близок к переходу в "Интер"

"Челси" принял предложение "Интера" по трансферу полузащитника Виктора Мозеса.

Как сообщил журналист Николо Скира, "нерадзурри" арендует 29-летнего футболиста до конца сезона с последующим выкупом за 10 миллионов евро.

Однако отмечается, что "Интер" требует провести медобследование, так как в последние годы Мозес часто травмировался.

Первую половину этого сезона Мозес провел в "Фенербахче", где сыграл 7 матчей и забил один гол.

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