Мозес близок к переходу в "Спартак"

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Мозес близок к переходу в "Спартак"

"Чемпионат" подтверждает информацию о вероятном переходе в московский "Спартак" полузащитника "Челси" Виктора Мозеса.

По информации источника, из всех вариантов, которые рассматривают "красно-белые" для усиления правого фланга обороны, нигериец на сегодняшний день ближе всех к переходу.

Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры об аренде 29-летнего футболиста с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Мозес выступает за "Челси" с августа 2012 года, сыграл 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов. Сдавался в аренду "Ливерпулю", "Сток Сити", "Вест Хэму", "Фенербахче" и "Интеру". Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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