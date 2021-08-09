Мозес и Промес не помогут "Спартаку" в матче с "Бенфикой"

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Мозес и Промес не помогут "Спартаку" в матче с "Бенфикой" Фото: твиттер "Спартака"

"Спартак" прилетел в Лиссабон на ответную игру 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов против "Бенфики".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", вместе с командой не отправились хавбек Виктор Мозес и вингер Квинси Промес. Оба футболиста пропустят матч из-за повреждений.

Поединок пройдет 10 августа в 22:00 (мск). Первая игра завершилась победой "Бенфики" со счетом 2:0.

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