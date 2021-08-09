Мозес и Промес не помогут "Спартаку" в матче с "Бенфикой"

Фото: твиттер "Спартака"

"Спартак" прилетел в Лиссабон на ответную игру 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов против "Бенфики".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", вместе с командой не отправились хавбек Виктор Мозес и вингер Квинси Промес. Оба футболиста пропустят матч из-за повреждений.

Поединок пройдет 10 августа в 22:00 (мск). Первая игра завершилась победой "Бенфики" со счетом 2:0.

Читайте также: Главный тренер "Бенфики" поделился мнением о предстоящем матче против "Спартака" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru