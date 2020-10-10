Мозес мог оказаться в "Спартаке" ещё в прошлом сезоне

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус утверждает, что "Спартак" не впервые работает над трансфером защитника "Челси" Виктора Мозеса.

По его информации, нигериец мог присоединиться к "красно-белым" ещё в прошлом сезоне, когда генеральным директором клуба был Томас Цорн.

Агенты предлагали "Спартаку" вариант с подписанием Мозеса, когда тот выступал на правах аренды за "Фенербахче".

Впрочем, сделка так и не состоялась - Цорн не смог получить на этот трансфер внутреннего одобрения в клубе.

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