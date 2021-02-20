Мозес назвал худший матч в своей карьере
Вингер московского "Спартака" Виктор Мозес признался, что декабрьскую игру против "Зенита" можно считать худшей в его карьере.
Напомним, что питерцы одержали победу со счётом 3:1, благодаря чему оторвались от "красно-белых" в турнирной таблице РПЛ на 6 очков.
"Да, это был очень плохой матч. Хотя первый тайм мы провели ещё нормально - счёт был 1:1. Но во втором всё было совершенно иначе. Мы играли скверно и проиграли 1:3. Честно говоря, я даже не могу вспомнить, когда бы ещё моя команда играла так плохо", - сказал Мозес.
"Спартак" арендовал нигерийца у "Челси" в октябре. На его счету 1 гол и 1 ассист в 9 матчах.
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