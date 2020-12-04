Мозес назвал позиции, на которых может играть в "Спартаке"

Полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес рассказал о своей универсальности.

"Я гибкий игрок и готов действовать на разных позициях. Там, где считает нужным тренер и где я принесу пользу команде. В футболе на первом месте общие интересы, а не личные. И у всех нас одна коллективная цель - биться друг за друга, чтобы добиться успеха в сезоне. Не так давно я играл левого вингера, поэтому для меня это не новая позиция. Как я уже сказал, могу играть везде: в защите, в атаке, на месте "десятки" или нападающего. Везде! В том числе слева", - сказал нигериец в интервью клубной пресс-службе.

"Спартак" арендовал 29-летнего Мозеса у лондонского "Челси" до конца сезона с опцией выкупа.

В активе хавбека 6 матчей в составе "красно-белых" и 1 забитый гол.

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