Мозес останется в "Спартаке": названа причина

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Мозес останется в "Спартаке": названа причина

Фото твиттер "Спартака"

В московском "Спартаке" подтвердили, что полузащитник Виктор Мозес будет выкуплен у "Челси".

"При финише в тройке контракт Мозеса автоматически выкупается. Эти условия были прописаны изначально", - сообщил пресс-атташе "красно-белых" Ярослав Кулемин.

Напомним, что "Спартак" арендовал нигерийского хавбека в октябре 2020 года за 300 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.

В составе "народной команды" Мозес забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

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