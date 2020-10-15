Мозес поделился эмоциями от перехода в "Спартак"
Новичок "Спартака" Виктор Мозес прокомментировал свой переход в московский клуб.
"Началась новая глава в моей истории. "Спартак" - один из величайших клубов Европы. Жду не дождусь, когда смогу встретиться с моими новыми одноклубниками. Сезон будет интересным. Вперед, "Спартак"!
Напомним, что "Спартак" арендовал Мозеса у "Челси" до конца сезона с правом выкупа за 10 миллионов евро.
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