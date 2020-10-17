Мозес поделился впечатлениями от первого дня в Москве
Новичок московского "Спартака" Виктор Мозес рассказал о своих впечатлениях от пребывания в российской столице.
"Москва - красивый город. Прилетев, понял, насколько это классное место. Наш стадион - это большая арена, которая вмещает много людей. С нетерпением жду, когда смогу здесь сыграть. Стадион похож на английский. Болельщики находятся близко к полю, всё как в Англии", - сказал нигериец в интервью пресс-службе "красно-белых".
Напомним, что "Спартак" арендовал Мозеса у "Челси" до конца сезона с правом последующего выкупа.
29-летний футболист в пятницу прилетел в Москву и уже провёл первую тренировку с новой командой.
Не пропустите: Мостовой прокомментировал переход Мозеса в "Спартак". | http://soccernews.ru
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