Мозес попрощался с болельщиками "Челси"
Фото сайт РПЛ
Полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес опубликовал в твиттере текстовое обращение.
30-летний нигериец решил попрощаться с фанатами лондонского "Челси".
"После девяти замечательных лет и 128 матчей в составе "Челси" я официально покидаю команду, чтобы присоединиться на постоянной основе к "Спартаку". Я всегда буду ценить свои воспоминания о выступлениях за "Челси". Мне понравился каждый момент игры за этот клуб, особенно победы в АПЛ, Лиге Европы и Кубке Англии.
Я всегда ценил ту любовь, которую демонстрировали болельщики на "Стэмфорд Бридж". Хочу поблагодарить всех, кто связан с клубом. Фанаты всегда прекрасно ко мне относились. Хочу также пожелать клубу успеха в будущем. Спасибо за всё. Синий цвет навсегда в моём сердце", - написал футболист.
"Спартак" выкупил Мозеса за 5 миллионов евро и заключил с ним двухлетний контракт.
Не пропустите: Мозес прокомментировал заключение контракта со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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