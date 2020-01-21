Мозес прилетел в Милан для завершения перехода в "Интер"

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Мозес прилетел в Милан для завершения перехода в "Интер"

Полузащитник лондонского "Челси" Виктор Мозес находится в шаге от перехода в "Интер".

Сообщается, что нигериец уже прилетел в Милан для прохождения медобследования и заключения контракта с "нерадзурри".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб арендует 29-летнего футболиста с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Напомним, что последний год Мозес провёл в аренде в "Фенербахче", сыграл 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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