Мозес проходит в Риме медобследование для "Спартака"

"Матч ТВ" сообщает, что защитник "Челси" Виктор Мозес сегодня прибыл в одну из клиник Рима для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, что данная процедура предшествует переходу 29-летнего футболиста в московский "Спартак" на правах аренды.

Клубы должны объявить о трансфере нигерийца сегодня, когда обследование завершится и "красно-белые" убедятся, что их потенциальный новичок полностью здоров.

Мозес выступает за "Челси" с августа 2012 года, сыграл 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов. Сдавался в аренду "Ливерпулю", "Сток Сити", "Вест Хэму", "Фенербахче" и "Интеру". Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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