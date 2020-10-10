Мозес проходит в Риме медобследование для "Спартака"
"Матч ТВ" сообщает, что защитник "Челси" Виктор Мозес сегодня прибыл в одну из клиник Рима для прохождения медицинского осмотра.
Напомним, что данная процедура предшествует переходу 29-летнего футболиста в московский "Спартак" на правах аренды.
Клубы должны объявить о трансфере нигерийца сегодня, когда обследование завершится и "красно-белые" убедятся, что их потенциальный новичок полностью здоров.
Мозес выступает за "Челси" с августа 2012 года, сыграл 128 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов. Сдавался в аренду "Ливерпулю", "Сток Сити", "Вест Хэму", "Фенербахче" и "Интеру". Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18