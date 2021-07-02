Мозес прокомментировал заключение контракта со "Спартаком"

Фото сайт "Спартака"

Полузащитник Виктор Мозес поделился эмоциями после подписания двухлетнего контракта с московским "Спартаком".

"Всем привет! Я счастлив остаться в "Спартаке" ещё на два года", - сказал нигериец.

Первые слова Вити после подписания нового контракта со «Спартаком» ⚪#Мозес2023 pic.twitter.com/jDoyz5V0vR — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 2, 2021

"Красно-белые" выкупили 30-летнего футболиста за 5 миллионов евро.

Играя за "Спартак" на правах аренды, Мозес забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

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