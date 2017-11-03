Мозес пропустит матч с "Манчестер Юнайтед", участие Канте под вопросом

Главный тренер "Челси" Антонио Конте исключил участие латераля Виктора Мозеса в матче 11-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.

По словам наставника "синих", 26-летний нигериец по-прежнему вне игры из-за мышечной травмы.

При этом Конте допустил, что в поединке с "красными дьяволами" на поле сможет выйти французский хавбек Нголо Канте.

Напомним, что матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье в 19:30 по московскому времени.

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