Мозес пропустит матч с "Манчестер Юнайтед", участие Канте под вопросом

Теги челсиманчестер юнайтедантонио контенголо кантевиктор мозес

Мозес пропустит матч с "Манчестер Юнайтед", участие Канте под вопросом

Главный тренер "Челси" Антонио Конте исключил участие латераля Виктора Мозеса в матче 11-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.

По словам наставника "синих", 26-летний нигериец по-прежнему вне игры из-за мышечной травмы.

При этом Конте допустил, что в поединке с "красными дьяволами" на поле сможет выйти французский хавбек Нголо Канте.

Напомним, что матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье в 19:30 по московскому времени.

Также читайте: Конте: "Абрамович приезжал на базу "Челси" и это нормально". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов