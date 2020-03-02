Мозес пропустит полуфинал Кубка Италии с "Наполи" из-за повреждения

Хавбек "Интера" Виктор Мозес не будет участвовать в полуфинале Кубка Италии с "Наполи", сообщает официальный сайт миланского клуба.

По данным источника, у футболиста травма мышцы левого бедра, которую он получил во время тренировки. Сколько пропустит нигериец пока не сообщается.

Напомним, Мозес перешел в "Инте" зимой 2020 года. В этом сезоне игрок провел 5 матчей.

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