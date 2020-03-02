Мозес пропустит полуфинал Кубка Италии с "Наполи" из-за повреждения
Хавбек "Интера" Виктор Мозес не будет участвовать в полуфинале Кубка Италии с "Наполи", сообщает официальный сайт миланского клуба.
По данным источника, у футболиста травма мышцы левого бедра, которую он получил во время тренировки. Сколько пропустит нигериец пока не сообщается.
Напомним, Мозес перешел в "Инте" зимой 2020 года. В этом сезоне игрок провел 5 матчей.
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|Команда
|М
|О
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|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15