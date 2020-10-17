Мозес провёл первую тренировку в "Спартаке"

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Мозес провёл первую тренировку в "Спартаке"

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки новичка команды Виктора Мозеса.

Судя по ролику, 29-летний нигериец, только в пятницу прилетевший в Россию, занимался индивидуально.

"Спартак" арендовал Мозеса у "Челси" до конца сезона с правом последующего выкупа.

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