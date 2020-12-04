Мозес рассказал о своей адаптации в России

Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес ответил на вопросы клубной пресс-службы о Москве, РПЛ и погоде.

"Москва - красивый город, мне здесь пока что нравится. Я рад, что могу концентрироваться на игре. Хочу помогать клубу и партнёрам по команде, хочу побеждать!

РПЛ - хорошая лига. Постепенно привыкаю и получаю радость от футбола.

Успел ли я привыкнуть к погоде? Ох... Здесь очень холодно. Сколько сейчас? Минус 6? Слышал, будет ещё хуже. Что тут скажешь? Надо привыкать. Когда дело доходит до работы, ты разминаешься, согреваешься, и о холоде уже не вспоминаешь", - сказал нигериец.

"Спартак" арендовал Мозеса у "Челси" до конца сезона с опцией выкупа. В его активе в составе "красно-белых" 1 гол в 6 матчах.

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