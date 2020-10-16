Мозес рассказал, у каких игроков просил совета перед переходом в "Спартак"

Новый игрок "Спартака" Виктор Мозес рассказал, что перед тем, как перейти в московский клуб, посоветовался с некоторыми игроками российских команд.

"Я общался с Браниславом Ивановичем и Питером Одемвингие - они выразили большой респект Москве. Рассказали, что отличный город. Каждый сказал: "Ты насладишься командой, клубом и городом в том числе", - заявил Мозес.

Напомним, Мозес и Иванович вместе играли в составе "Челси".

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