Мозес с пенальти сравнял счет в игре с Аргентиной

Вингер сборной Нигерии Виктор Мозес сравнял счет в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Аргентины. На 49-й минуте игры он реализовал пенальти.

Напомним, первый гол в матче забил Месси. | soccernews.ru