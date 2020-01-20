Мозес в ближайшее время станет игроком "Интера"

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Мозес в ближайшее время станет игроком "Интера"

"Интер" в скором времени подпишет контракт с полузащитником "Челси" Виктором Мозесом. Об этом сообщается в твиттере журналиста Николо Скиры.

По данным источника, стороны уже согласовали условия соглашения, согласно которому футболист перейдет в миланский клуб на правах аренды с опцией выкупа за 10 миллионов евро. 

Через несколько дней 29-летний нигериец пройдет медобследование. 

Первую половину этого сезона Мозес провел в "Фенербахче", где сыграл 7 матчей и забил один гол.

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