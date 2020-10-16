Мозес впервые посетил "Открытие Арену"

Новый игрок "Спартака" Виктор Мозес впервые посетил домашний стадион московского клуба - "Открытие Арену".

Напомним, "красно-белые" арендовали 29-летнего игрока у "Челси" до конца сезона. В клубе он будет играть под 8-м номером.

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