Мозес впервые посетил "Открытие Арену"

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Мозес впервые посетил "Открытие Арену"

Новый игрок "Спартака" Виктор Мозес впервые посетил домашний стадион московского клуба - "Открытие Арену".

Напомним, "красно-белые" арендовали 29-летнего игрока у "Челси" до конца сезона. В клубе он будет играть под 8-м номером.

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