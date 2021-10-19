Мозес высказался о статусе "Спартака"

Теги спартак москвавиктор мозес

Мозес высказался о статусе "Спартака"

Фото сайт РПЛ

Полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес рассказал о своём отношении к статусу "красно-белых" в российском футболе.

"Спартак" был и остаётся одним из лучших клубов России, для меня это очевидно. К сожалению, сейчас мы только на седьмом месте в чемпионате страны, но позади лишь треть дистанции, при этом до лидеров не так много очков. От "Зенита" отстаём на шесть баллов и играем с ним в следующем туре.

Важно, что в последнее время дела пошли на лад: мы победили в нескольких матчах подряд, эффектно спасли игру с "Динамо" - ещё одним прямым конкурентом. Теперь нужно продолжать получать удовольствие от игры, набирая при этом максимум очков", - сказал Мозес.

В нынешнем сезоне нигериец сыграл за "Спартак" 12 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Каррера дал совет "Спартаку" перед игрой с "Лестером". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тарасов приостановил игровую карьеру

Тарасов приостановил игровую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов