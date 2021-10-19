Мозес высказался о статусе "Спартака"
Фото сайт РПЛ
Полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес рассказал о своём отношении к статусу "красно-белых" в российском футболе.
"Спартак" был и остаётся одним из лучших клубов России, для меня это очевидно. К сожалению, сейчас мы только на седьмом месте в чемпионате страны, но позади лишь треть дистанции, при этом до лидеров не так много очков. От "Зенита" отстаём на шесть баллов и играем с ним в следующем туре.
Важно, что в последнее время дела пошли на лад: мы победили в нескольких матчах подряд, эффектно спасли игру с "Динамо" - ещё одним прямым конкурентом. Теперь нужно продолжать получать удовольствие от игры, набирая при этом максимум очков", - сказал Мозес.
В нынешнем сезоне нигериец сыграл за "Спартак" 12 матчей и сделал 1 ассист.
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