Мозес заключил пари с Маркосом Алонсо

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Мозес заключил пари с Маркосом Алонсо

Хавбек "Челси" Виктор Мозес заключил пари с защитником Маркосом Алонсо - кто из них двоих забьет больше в этом сезоне.

"Маркос как с цепи сорвался, а я пропустил несколько матчей из-за повреждения, но это не оправдание, ведь впереди еще много игр. Надеюсь, я смогу догнать Маркоса. Очень постараюсь, а там посмотрим, чем все закончится, но я очень рад за Маркоса, ведь он играет классно, а его голы помогают команде" - приводит слова Мозеса Standard.

Отметим, что Алонсо в этом сезоне забил 5 голов, а Мозес пока ни одного.

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