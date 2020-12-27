"Можем послать друг друга". Милевский рассказал о своих отношениях с президентом киевского "Динамо"

Нападающий "Миная" Артем Милевский поделился мнением о президенте киевского "Динамо" Игоре Суркисе.

"Это человек, у которого много мнений, человек настроения. Секунду назад ты у него #####, а потом – Артемушка. Все равно он положительный и очень добрый человек, который многим в этой жизни помог.

Да, он может быть заносчивым. Можно обижаться на него, можно ругаться с ним, посылать друг друга на много разных букв, но он машина, содержит клуб. Да, ему помогает брат Григорий. Они молодцы", – приводит слова Милевский канал Espreso.TV в YouTube.

35-летний Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 годы. В составе киевского клуба он трижды становился чемпионом Украины, четырежды выиграл Кубок Украины, а также три раза завоевал Суперкубок Украины.

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