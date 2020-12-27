"Можем послать друг друга". Милевский рассказал о своих отношениях с президентом киевского "Динамо"

Теги динамо киевартём милевский

"Можем послать друг друга". Милевский рассказал о своих отношениях с президентом киевского "Динамо"

Нападающий "Миная" Артем Милевский поделился мнением о президенте киевского "Динамо" Игоре Суркисе.

"Это человек, у которого много мнений, человек настроения. Секунду назад ты у него #####, а потом – Артемушка. Все равно он положительный и очень добрый человек, который многим в этой жизни помог.

Да, он может быть заносчивым. Можно обижаться на него, можно ругаться с ним, посылать друг друга на много разных букв, но он машина, содержит клуб. Да, ему помогает брат Григорий. Они молодцы", – приводит слова Милевский канал Espreso.TV в YouTube. 

35-летний Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 годы. В составе киевского клуба он трижды становился чемпионом Украины, четырежды выиграл Кубок Украины, а также три раза завоевал Суперкубок Украины.

Не пропустите: Стала известна зарплата Милевского в "Минае". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси

Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов