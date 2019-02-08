Может быть, там произошло убийство: Быстров высказался о деле Кокорина и Мамаева

Теги владимир быстровалександр кокоринпавел мамаев

Может быть, там произошло убийство: Быстров высказался о деле Кокорина и Мамаева

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о деле Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, что вчера футболистам продлили срок пребывания в СИЗО до 8 апреля.

"Все понимают, что они никуда бы не убежали. Однако судья попался не настолько понимающий. Раз следствие так долго ведется, то, возможно, они имеют какие-нибудь факты. Может быть, там произошло убийство, а нам ничего не сообщают", - приводят слова Быстрова российские СМИ.

Следствие ведется с октября прошлого года. Футболисты обвиняются в нанесении побоев.

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