Может быть, там произошло убийство: Быстров высказался о деле Кокорина и Мамаева
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о деле Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Напомним, что вчера футболистам продлили срок пребывания в СИЗО до 8 апреля.
"Все понимают, что они никуда бы не убежали. Однако судья попался не настолько понимающий. Раз следствие так долго ведется, то, возможно, они имеют какие-нибудь факты. Может быть, там произошло убийство, а нам ничего не сообщают", - приводят слова Быстрова российские СМИ.
Следствие ведется с октября прошлого года. Футболисты обвиняются в нанесении побоев.
Читайте также: Его вина: президент "Зенита" высказался о ситуации с Кокориным. | http://soccernews.ru
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