"Может пасть рекорд "Спартака". Уткин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Чемпионов для российских клубов
Блогер, комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2019/2020 для российских клубов.
"Локомотив" имеет отличные шансы проиграть все матчи. У нынешней команды, которая может лишь защищаться, три соперника — великий, выдающийся и прогрессирующий — все прижмут к воротам с надежностью от контратак. И дальше гаплык. Если "Бавария" не станет жалеть, может пасть и рекорд Спартака "1:18".
Недостаточно представляю себе "Брюгге", но сейчас мне кажется, эта команда не настолько сильнее "Зенита", чтобы опережать его гарантированно. В этой группе есть даже процентов 25 шансов быть третьими. Везение. Но "Зенит" в Лиге всегда найдет, где сесть в лужу.
О "Краснодаре". Не думаю, что у клуба есть задачи в групповом турнире. Место в группе — четвертое, думаю, одну победу "Краснодар" сумеет где-то выбороть. Мне матчи в этой группе интереснее всего будут", — написал Уткин в своем Telegram-канале.
"Зенит" встретится с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге". "Локомотив" сыграет с "Баварией", "Атлетико" и "Ред Булл Зальцбург". "Краснодар" выступит против "Севильи", "Челси" и "Ренна".
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