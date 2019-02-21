Может стать инвалидом: жена Кокорина высказалась о здоровье футболиста



Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что ее муж может стать инвалидом находясь в СИЗО "Бутырка".

"Я очень переживаю за его колено. Он может стать инвалидом, тогда как здоровью обоих пострадавших в драках нанесен лишь лёгкий вред. Если ещё два месяца он там будет находиться, то ему могут полностью заменить колено", - приводят слова Валитовой российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким избили трех человек в Москве. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук, а также генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

В данный момент обвиняемым избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей до 8 апреля.

Не пропустите: Пресса все переворачивает: Жена Кокорина рассказала свою версию о произошедшем с футболистом. | http://soccernews.ru