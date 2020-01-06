"Можно пройти сквозь огонь". Левандовски ярко высказался о Клоппе

Теги роберт левандовскибавария мюнхенюрген клоппливерпуль

"Можно пройти сквозь огонь". Левандовски ярко высказался о Клоппе
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе.

"Клопп помог мне развиться как личности. Он открыл для меня мир футбола. Юрген очень харизматичен. Ему удается сочетать юмор и критику при общении с футболистами. Ради такого тренера можно пройти сквозь огонь", - приводит слова Левандовски Sport Bild.

Напомним, что Левандовски и Клопп несколько лет назад работали вместе в дортмундской "Боруссии".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл Лигу Чемпионов, а в нынешнем - уверенно лидирует в английской Премьер-лиге.

Не пропустите: Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса

Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов