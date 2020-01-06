"Можно пройти сквозь огонь". Левандовски ярко высказался о Клоппе



Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился мнением о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе.

"Клопп помог мне развиться как личности. Он открыл для меня мир футбола. Юрген очень харизматичен. Ему удается сочетать юмор и критику при общении с футболистами. Ради такого тренера можно пройти сквозь огонь", - приводит слова Левандовски Sport Bild.

Напомним, что Левандовски и Клопп несколько лет назад работали вместе в дортмундской "Боруссии".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл Лигу Чемпионов, а в нынешнем - уверенно лидирует в английской Премьер-лиге.

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