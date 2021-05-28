Мухин перешёл из "Локомотива" в ЦСКА

Фото сайт "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте подтвердил трансфер полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

"Соглашение достигнуто на условиях, значительно отличающихся от тех, что были заявлены в средствах массовой информации. По договорённости между клубами детали контракта являются конфиденциальными", - говорится в пресс-релизе "железнодорожников".

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 170 тысяч евро.

19-летний Мухин выступал за "Локо" с 2019 года, сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался.

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