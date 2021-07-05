Мухин получил в ЦСКА игровой номер легенды "армейцев" (фото)

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Мухин получил в ЦСКА игровой номер легенды "армейцев" (фото)

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин будет играть за московский клуб под 6-м номером, который ранее принадлежал нынешнему главному тренеру "армейцев" Алексею Березуцкому.

"После завершения карьеры тройки легендарных защитников в 2018 их игровые номера не использовались. Пришло время писать новую историю. Мухин будет выступать за ЦСКА под номером шесть, предыдущим обладателем которого был Алексей Березуцкий. Передачу номера зафиксировали", - говорится в официальном твиттере ЦСКА.

19-летний Мухин перешел в ЦСКА из "Локомотива" несколько дней назад. Сумма трансфера составила 170 тысяч евро. В минувшем сезоне он провел за "железнодорожников" 15 матчей и не отметился результативными действиями. Сыграл три матча за сборную России на Евро-2020.

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