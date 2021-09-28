Мухин прокомментировал непопадание в состав сборной России
Фото: инстаграм Мухина/Автор неизвестен
Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о своем непопадании в заявку сборной России на октябрьские матчи отбора на чемпионату мира-2022.
"Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером.
По этому поводу с Валерием Георгиевичем не общались. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную.
Сейчас поеду в молодежную сборную – тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось", – сказал российский полузащитник.
Также не пропустите: Тренер "Бенфики" поделился мнением о "Барселоне" без Месси. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Шахтер" может надолго потерять основного форварда
-
Мбаппе хочет перейти в "Реал" уже зимой
-
Источник: Валерий Карпин сделал массажный кабинет из номера Черчесова на базе сборной России
-
"Барселона" опровергла информацию о предложении компании из ОАЭ выкупить их долг
-
Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"
Лента новостей
-
"Шахтер" может надолго потерять основного форварда
-
Нзонзи стал одноклубником Хамеса в Катаре (фото)
-
Сульшер высказался о важности трофеев для "Манчестер Юнайтед"
-
Нагельсманн уверен в победе над киевским "Динамо"
-
"Реал" интересуется Педро Порро
-
Барриос назвал цель "Зенита" в Лиге чемпионов
-
Мухин прокомментировал непопадание в состав сборной России
-
Тухель высказался о "Ювентусе" без Роналду
-
Мбаппе хочет перейти в "Реал" уже зимой
-
1
Тренер "Бенфики" поделился мнением о "Барселоне" без Месси
-
Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции несмотря на травму
-
Окампос назвал Месси лучшим в истории и отметил его скромность
-
Нголо Канте пропустит матч с "Ювентусом" по причине коронавируса
-
Руководство "Баварии" уже общается с отцом Виртца
-
"Манчестер Юнайтед" теряет своего капитана
-
Семак высказался о важности для "Зенита" Дзюбы и Азмуна
-
Махрез рассказал об адаптации Грилиша в "Манчестер Сити"
-
Газизов высказался об Агаларове в сборной России
-
Источник: Валерий Карпин сделал массажный кабинет из номера Черчесова на базе сборной России
-
2
Мбаппе не хочет играть с Месси и Неймаром