Мухин прокомментировал непопадание в состав сборной России

Фото: инстаграм Мухина/Автор неизвестен

Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о своем непопадании в заявку сборной России на октябрьские матчи отбора на чемпионату мира-2022.

"Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером.

По этому поводу с Валерием Георгиевичем не общались. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную.

Сейчас поеду в молодежную сборную – тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось", – сказал российский полузащитник.

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