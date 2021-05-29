Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА

Фото: инстаграм Мухина/Автор неизвестен

Полузащитник Максим Мухин прокомментировал свой переход из "Локомотива" в ЦСКА.

– Я очень рад присоединиться к ЦСКА. Благодарен клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие и сделаю все, чтобы его оправдать. Для меня главная мотивация – это вера.

– Ты был на просмотре в нашем клубе пару лет назад. Насколько это важный факт в твоей биографии?

– Конечно, важный. Помню, в тот момент шел чемпионат мира-2018, и знаменитый матч с Испанией мы смотрели всей командой. Было круто!

– Что хочешь сказать болельщикам армейцев?

– Наверное, прозвучит банально, но буду работать, выкладываться на все 100% и заслуживать их доверие на поле, – сказал Мухин.