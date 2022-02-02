Мухин рассказал о самом запоминающемся диалоге с Черчесовым

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Мухин рассказал о самом запоминающемся диалоге с Черчесовым

Фото: инстаграм Мухина\Автор неизвестен

Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин рассказал о самом запоминающемся диалоге с экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Самый запоминающийся разговор с Черчесовым?

– Был один момент. Стоим мы в круге, и он меня внезапно спрашивает: "Муха, что такое условный и безусловный рефлекс?"

В этот момент Дзюба кричит: "Саламыч, да он ничего не знает, чего вы у него спрашиваете?" А мне из биологии запомнилось, что безусловный рефлекс еще с рождения идет, а условный вырабатывается по ходу жизни. Я ответил. Черчесов говорит: "Муха, красава!". Подошел и обнял меня.

Это была мотивационная речь, потом он говорит: "К чему я это все? Вот вы в Муху не верили, а он ответил. И мы так же: в нас никто не верит, а мы должны выиграть", - сказал Мухин для "Спорт-Экспресс".

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