"Мукрон" арендовал форварда "Спартака"

"Мукрон" объявил о переходе нападающего "Спартака" Идрисы Самбу на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19. У бельгийского клуба будет право выкупить 20-летнего португальца.

Самбу выступает за "Спартак" с февраля 2017 года из "Порту". В минувшем сезоне Самбу провел 25 матчей за "Спартак-2" и забил 4 гола.

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