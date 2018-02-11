Муминов: "Фурсенко пытался оставить Шатова в "Зените"

Представитель Олега Шатова Кахор Муминов прокомментировал переход своего клиента из "Зенита" в "Краснодар".

"У Шатова были и другие варианты. В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с "Зенитом". И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в "Краснодар". Тут несколько причин. Первая – это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе – атмосфера в "Краснодаре", в которой игроку легко, по крайней мере, первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Хотя, я не исключаю, что Олег просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым.

Насколько сложными получились переговоры? Не скрою, сложными, потому что "Зенит" в принципе не хотел отпускать Олега. Поэтому президент клуба Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них это не получилось. Тренер явно дал понять, что, как говорят итальянские специалисты, "Олег не входит в планы", - приводят слова Муминова российские СМИ.

Напомним, что "Краснодар" арендовал 27-летнего Шатова до лета с правом последующего выкупа.

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