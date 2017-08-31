Муминов: "Смолов остается в "Краснодаре"
Представитель нападающего "Краснодара" Федора Смолова Кахор Муминов заявил, что его клиент не покинет клуб этим летом.
"Федор действительно остается в "Краснодаре", - приводят слова Муминова российские СМИ.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Зенит" и ЦСКА.
27-летний Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года, провел за клуб 79 матчей и забил 51 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.
Не пропустите: Четыре клуба заинтересованы в Смолове. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Ростов
|8
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|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
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|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|Анжи
|8
|6
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5