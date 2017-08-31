Муминов: "Смолов остается в "Краснодаре"



Представитель нападающего "Краснодара" Федора Смолова Кахор Муминов заявил, что его клиент не покинет клуб этим летом.

"Федор действительно остается в "Краснодаре", - приводят слова Муминова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Зенит" и ЦСКА.

27-летний Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года, провел за клуб 79 матчей и забил 51 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

Не пропустите: Четыре клуба заинтересованы в Смолове. | http://soccernews.ru