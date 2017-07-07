Муминов: "В "Краснодаре" знают о желании Смолова"



Представитель компании ProSports Management Кахор Муминов, которая занимается делами нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова, прокомментировал информацию о том, что футболист может сменить клуб.

"Смолов готовится к сезону в составе "Краснодара", здесь он провёл два хороших сезона, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Любое решение будет принимать «Краснодар», они знают о его желании. В любом случае Смолов будет уважать футбол и свой контракт", - приводят слова Муминова российские СМИ.

Напомним, что 27-летний Смолов отказался переходить в "Зенит", так как хочет стать игроком "Спартака". Также форвардом интересуется "Фенербахче".

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