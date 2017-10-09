Мундиаль без Бэйла: Ирландия оставляет Уэльс за бортом Чемпионата Мира
В отборочной группе "D" квалификации на ЧМ-2018 на стадионе "Кардифф Сити" встретились сборные Уэльса и Ирландии. Перед последним туром обе команды имели шансы попасть на мундиаль, хоть положение валлийцев и было немного предпочтительнее, ведь их при определенных раскладах могла устроить и ничья, в то время как ирландцам нужна была только победа. В параллельном матче сборная Сербии принимала на своей арене Грузию, и потеря очков командой Муслина была маловероятной.
Хозяева активнее начали матч и уже в самом дебюте могли выходить вперед: заработали валлийцы угловой у чужих ворот, Ледли навесил, а Робсон-Кану открылся на ближней штанге, но после его удара мяч пролетел мимо ворот. Через несколько минут Рэмзи получил мяч перед штрафной ирландцев и нанес мощнейший удар метров с 25-ти – Рэндолф с трудом перевел сферу на угловой. Долго не могли прийти в себя гости, первые 15 минут исключительно отбиваясь от атак сборной Уэльса.
Какое-то время рисунок матча по-прежнему не менялся, только ирландцы стали играть посмелее, рассчитывая в основном на быстрые контратаки. Однако постепенно гости выровняли игру, стараясь на каждую атаку Уэльса отвечать своей. На исходе получаса организовали ирландцы затяжное наступление, мяч заметался по штрафной, а затем оказался на на правой стороне штрафной, где его подхватил Даффи, который нанес плотный удар в дальний угол – немного неточно.
Ближе к концу тайма игра неожиданно успокоилась: ирландцы, казалось, экономили силы на вторую половину, а подопечные Коулмана, понимая свое положение, также в первую очередь думали о своих воротах, хоть и имели преимущество во владении мячом.
Вроде как активнее начали второй ирландцы, пытаясь уже на первых его минутах создать себе комфортное преимущество, однако футболисты Уэльса пресекали все атакующие порывы еще на подступах к штрафной. Вскоре хозяева и сами побежали вперед: Честер открылся на краю вратарской и нанес неплохой удар в ближний угол, но мяч полетел рядом со стойкой. А через несколько минут Робсон-Кану после подачи с правого фланга головой пробивал по воротам Рэндолфа, но последний в великолепном прыжке спас свою команду.
А через несколько минут сборная Ирландии вышла вперед: Эшли Уильямс потерял мяч вблизи своих ворот, в итоге сферой завладел Хендрик, который с правого фланга прострелил в штрафную, кто-то из гостевых игроков мяч пропустил, и в результате Макклейн беспрепятственно вколотил его в угол ворот Хеннесси – 0:1. Бросились хозяева отыгрываться: Дэвис выстрелил из-за пределов штрафной – Рэндолф забирает мяч после рикошета от своего защитника.
Начали штурмовать валлийцы чужие ворота минуты с 70-й, но ирландцы героически отбивались, а их голкипер просто притягивал к себе все мячи. Хозяева прижимали соперников к чужой штрафной, били по воротам снова и снова, но ирландские футболисты героически ложились под все удары, даже не давая вступать в игру Рэндолфу. Как итог - не самая справедливая, но вполне заслуженная победа сборной Ирландии, которая выводит их в стыковые матчи.
Уэльс – Ирландия – 0:1
Голы: Макклейн, 57.
Уэльс: Хеннесси, Честер, Дэвис, Гантер, Уильямс Эшли, Рэмзи, Кинг (Вудберн, 65), Лоуренс, Ледли, Аллен (Уильямс Джонатан, 37), Робсон-Кану (Воукс, 71).
Ирландия: Рэндолф, Даффи, Уорд, Кристи, Кларк, Хендрик, Мейлер, Макклейн, Артер (Уэлан, 77), Брэйди, Мерфи (Лонг, 92).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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